Зыкина Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.01.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1836 ст.
Отец: Зыкин Иван Антропович
Мать: - Васса Яковлевна
Бракосочетание
04.02.1859
Бракосочетание
04.02.1859
Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.
Дочь: Колупаева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Колупаев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.
Дочь: Колупаева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Колупаев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.06.1868 ст.
Сын: Колупаев Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Колупаев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.05.1871 ст.
Сын: Колупаев Фёдор' Николаевич
Отец ребёнка: Колупаев Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно