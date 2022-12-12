Зыкина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкина Татьяна Ивановна

Зыкина Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Малые Зыкины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.01.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1836 ст.

Отец: Зыкин Иван Антропович

Мать: - Васса Яковлевна

Малые Зыкины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
04.02.1859

Муж: Колупаев Николай Дмитриевич

Бракосочетание
04.02.1859

Муж: Колупаев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.

Дочь: Колупаева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Колупаев Николай Дмитриевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.

Дочь: Колупаева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Колупаев Николай Дмитриевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1868 ст.

Сын: Колупаев Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Колупаев Николай Дмитриевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1871 ст.

Сын: Колупаев Фёдор' Николаевич

Отец ребёнка: Колупаев Николай Дмитриевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close