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Зыкин Иван Антропович

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Место рождения

Малые Зыкины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800 ст.

Отец: Зыкин Антроп -

Мать: не указана

Малые Зыкины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Сын: Зыкин Филимон Иванович

Мать ребёнка: - Васса Яковлевна

Малые Зыкины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Дочь: Зыкина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: - Васса Яковлевна

Малые Зыкины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.01.1836 ст.

Дочь: Зыкина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: - Васса Яковлевна

Малые Зыкины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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