Зыкин Иван Антропович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1800 ст.
Отец: Зыкин Антроп -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Мать ребёнка: - Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Дочь: Зыкина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: - Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
09.01.1836 ст.
Дочь: Зыкина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: - Васса Яковлевна
Смерть
Неизвестно