Гилев Павел Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1928
Дата смерти27.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Павлович
Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Клавдия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1956
Сын: Гилев Константин Павлович
Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Клавдия Васильевна
Смерть
27.06.1989