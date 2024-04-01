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Гилев Павел Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1928

Дата смерти

27.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1928

Отец: Константин Петрович

Мать: Гилев (Гилева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Павлович

Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Клавдия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1956

Сын: Гилев Константин Павлович

Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Клавдия Васильевна

Смерть
27.06.1989

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