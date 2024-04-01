Гилев (Гилева) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1906
Дата смерти08.06.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1906
Отец: Гилев Иван
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1928
Сын: Гилев Павел Константинович
Отец ребёнка: Константин Петрович
Рождение ребёнка
10.10.1931
Отец ребёнка: Константин Петрович
Смерть
08.06.1982