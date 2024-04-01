Гилев (Гилева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев (Гилева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1906

Дата смерти

08.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1906

Отец: Гилев Иван

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1928

Сын: Гилев Павел Константинович

Отец ребёнка: Константин Петрович

Рождение ребёнка
10.10.1931

Сын: Николай Константинович

Отец ребёнка: Константин Петрович

Смерть
08.06.1982

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