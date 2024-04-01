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Константин Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1904

Дата смерти

11.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1904

Отец: Гилев Петр

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1928

Сын: Гилев Павел Константинович

Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1931

Сын: Николай Константинович

Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Евдокия Ивановна

Смерть
11.09.1963

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