Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1904
Дата смерти11.09.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1904
Отец: Гилев Петр
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1928
Сын: Гилев Павел Константинович
Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1931
Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Евдокия Ивановна
Смерть
11.09.1963