Гилев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилев) Антонида Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова (Гилев) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбина (Гилев) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилев) Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1906
Дочь: Гилев (Гилева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана