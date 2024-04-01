Гилев (Гилева) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев (Гилева) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1931

Дата смерти

18.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1931

Отец: Гилёв Василий

Мать: (Гилева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Павлович

Отец ребёнка: Гилев Павел Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1956

Сын: Гилев Константин Павлович

Отец ребёнка: Гилев Павел Константинович

Смерть
18.09.1980

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