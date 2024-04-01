Гилев (Гилева) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1931
Дата смерти18.09.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1931
Отец: Гилёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Павлович
Отец ребёнка: Гилев Павел Константинович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1956
Сын: Гилев Константин Павлович
Отец ребёнка: Гилев Павел Константинович
Смерть
18.09.1980