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Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гилев Павел Константинович

Мать: Гилев (Гилева) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилев) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилев) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2004

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