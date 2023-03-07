Копьевъ Трофимъ
Место рождения
Дата рождения1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Копьевъ Нестеръ
Мать: Копьева Анна Иванова
Рождение ребёнка
22.06.1791
Дочь: Копьева Орина
Мать ребёнка: Копьева Пелагея
Рождение ребёнка
1793
Сын: Копьевъ Петръ
Мать ребёнка: Копьева Пелагея
Рождение ребёнка
05.11.1794
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Копьева Пелагея
Рождение ребёнка
01.02.1797
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Копьева Пелагея
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копьева Пелагея