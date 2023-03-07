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Копьевъ Трофимъ

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Копьевъ Нестеръ

Мать: Копьева Анна Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1791

Дочь: Копьева Орина

Мать ребёнка: Копьева Пелагея

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Копьевъ Петръ

Мать ребёнка: Копьева Пелагея

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1794

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Копьева Пелагея

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1797

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Копьева Пелагея

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копьева Пелагея

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