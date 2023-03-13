Копьевъ Нестеръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Копьевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Кляпинина Анна
Мать ребёнка: Копьева Анна Иванова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Копьевъ Трофимъ
Мать ребёнка: Копьева Анна Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Копьева Дарья
Мать ребёнка: Копьева Анна Иванова
Рождение ребёнка
25.08.1784
Дочь: Копьева Настасья
Мать ребёнка: Копьева Анна Иванова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Копьевъ Василий
Мать ребёнка: Копьева Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копьева Анна Иванова