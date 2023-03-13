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Копьевъ Нестеръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Копьевъ Максимъ

Мать: Копьева Авдотья Гаврилова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Кляпинина Анна

Мать ребёнка: Копьева Анна Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Копьевъ Трофимъ

Мать ребёнка: Копьева Анна Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Копьева Дарья

Мать ребёнка: Копьева Анна Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1784

Дочь: Копьева Настасья

Мать ребёнка: Копьева Анна Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Копьевъ Василий

Мать ребёнка: Копьева Анна Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копьева Анна Иванова

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