Копьева Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Кляпинина Анна
Отец ребёнка: Копьевъ Нестеръ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Копьевъ Трофимъ
Отец ребёнка: Копьевъ Нестеръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Копьева Дарья
Отец ребёнка: Копьевъ Нестеръ
Рождение ребёнка
25.08.1784
Дочь: Копьева Настасья
Отец ребёнка: Копьевъ Нестеръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Копьевъ Василий
Отец ребёнка: Копьевъ Нестеръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копьевъ Нестеръ