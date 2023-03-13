Копьева Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копьева Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Кляпинина Анна

Отец ребёнка: Копьевъ Нестеръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Копьевъ Трофимъ

Отец ребёнка: Копьевъ Нестеръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Копьева Дарья

Отец ребёнка: Копьевъ Нестеръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1784

Дочь: Копьева Настасья

Отец ребёнка: Копьевъ Нестеръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Копьевъ Василий

Отец ребёнка: Копьевъ Нестеръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копьевъ Нестеръ

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