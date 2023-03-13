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Копьева Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Михаилъ

Мать: Офимья Савельева

Рождение ребёнка
22.06.1791

Дочь: Копьева Орина

Отец ребёнка: Копьевъ Трофимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Копьевъ Петръ

Отец ребёнка: Копьевъ Трофимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1794

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Копьевъ Трофимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1797

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Копьевъ Трофимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копьевъ Трофимъ

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