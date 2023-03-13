Копьева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Михаилъ
Мать: Офимья Савельева
Рождение ребёнка
22.06.1791
Дочь: Копьева Орина
Отец ребёнка: Копьевъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Копьевъ Петръ
Отец ребёнка: Копьевъ Трофимъ
Рождение ребёнка
05.11.1794
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Копьевъ Трофимъ
Рождение ребёнка
01.02.1797
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Копьевъ Трофимъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копьевъ Трофимъ