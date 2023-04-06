Кушакова (Архипова) Вера Максимовна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
1942
Сын: Кушаков Валерий Александрович
Отец ребёнка: Кушаков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кушаков Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Иссык-Кульская область, село Курск, Ленина 65
Смерть
Неизвестно