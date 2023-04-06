Кушакова (Архипова) Вера Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушакова (Архипова) Вера Максимовна

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Место рождения

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Архипов Максим Дмитриевич

Мать: Дмитриева Анна Михайловна

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Кушаков Валерий Александрович

Отец ребёнка: Кушаков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушаков Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушаков Александр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Иссык-Кульская область, село Курск, Ленина 65
Смерть
Неизвестно
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