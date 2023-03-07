Дмитриева Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Дмитриев Петр
Бракосочетание
1910
Муж: Дмитриев Петр
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кучий Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кушакова Вера Максимовна
Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
23.07.1927
Сын: Архипов Владимир Максимович
Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич
Koktal Taldy Kurgan, Kazakhstan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Дмитриев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Дмитриев Петр
Смерть
Неизвестно