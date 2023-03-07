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Дмитриева Анна Михайловна

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Место рождения

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Димитриев Михаил Никаноровъ

Мать: Димитриева Параскева Трофимова

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Дмитриев Иван Петрович

Отец ребёнка: Дмитриев Петр

Бракосочетание
1910

Муж: Дмитриев Петр

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кучий Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич

Бракосочетание
1920

Муж: Архипов Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кушакова Вера Максимовна

Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
23.07.1927

Сын: Архипов Владимир Максимович

Отец ребёнка: Архипов Максим Дмитриевич

Koktal Taldy Kurgan, Kazakhstan
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Дмитриев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Дмитриев Петр

Смерть
Неизвестно
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