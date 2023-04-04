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Димитриева Параскева Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Димитриев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Димитриев Михаил Никаноровъ

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Дмитриева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Димитриев Михаил Никаноровъ

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно