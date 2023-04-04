Димитриева Параскева Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Димитриев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Димитриев Михаил Никаноровъ
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Дмитриева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Димитриев Михаил Никаноровъ
Смерть
Неизвестно