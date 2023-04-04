Димитриев Михаил Никаноровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитриев Михаил Никаноровъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Димитриев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Димитриева Параскева Трофимова

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Дмитриева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Димитриева Параскева Трофимова

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно
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