Димитриев Михаил Никаноровъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Димитриев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Димитриева Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Дмитриева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Димитриева Параскева Трофимова
Смерть
Неизвестно