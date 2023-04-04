Кушаков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушаков Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Кушаков Валерий Александрович

Мать ребёнка: Кушакова Вера Максимовна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кушакова Вера Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушакова Вера Максимовна

Смерть
Неизвестно
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