Кушаков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Кушаков Валерий Александрович
Мать ребёнка: Кушакова Вера Максимовна
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кушакова Вера Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушакова Вера Максимовна
Смерть
Неизвестно