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Мезрин Егор Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Мезрин Прокопий Венекдиктович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Мезрина Степанида

Упоминание
1909
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZWL?i=739&cat=1398040
Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Мезрин Иван Егорович

Мать ребёнка: Мезрина Степанида

Упоминание
1915
? Прокофьевич пропал без вести https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1907663/ Дата события: 23.06.1915, гренадер, 10-й гренадерский Малороссийский полк, Именные списки потерь 04.07.1915 лаге... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Сын: Мезрин Николай Егорович

Мать ребёнка: Мезрина Степанида

Упоминание
1919
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-NXM5?i=241&cat=745973
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мезрин Александр Егорович

Мать ребёнка: Мезрина Степанида

Рождение ребёнка
15.11.1922

Сын: Мезрин Петр Егорович

Мать ребёнка: Мезрина Степанида

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мезрин Михаил Егорович

Мать ребёнка: Мезрина Степанида

Смерть
Неизвестно

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