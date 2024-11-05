Мезрин Егор Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Мезрин Прокопий Венекдиктович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Мезрина Степанида
Упоминание
1909
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZWL?i=739&cat=1398040
Рождение ребёнка
25.10.1910
Сын: Мезрин Иван Егорович
Мать ребёнка: Мезрина Степанида
Упоминание
1915
? Прокофьевич пропал без вести https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1907663/ Дата события: 23.06.1915, гренадер, 10-й гренадерский Малороссийский полк, Именные списки потерь 04.07.1915 лаге... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Мезрина Степанида
Упоминание
1919
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-NXM5?i=241&cat=745973
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мезрин Александр Егорович
Мать ребёнка: Мезрина Степанида
Рождение ребёнка
15.11.1922
Сын: Мезрин Петр Егорович
Мать ребёнка: Мезрина Степанида
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Мезрина Степанида
Смерть
Неизвестно