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Мезрин Петр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1922

Дата смерти

18.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1922

Отец: Мезрин Егор Прокопьевич

Мать: Мезрина Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина (Зеленкина) Анна

Рождение ребёнка
02.02.1960

Сын: Мезрин Михаил

Мать ребёнка: Мезрина (Зеленкина) Анна

Рождение ребёнка
17.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина (Зеленкина) Анна

Смерть
18.11.1991

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