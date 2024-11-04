Мезрин Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1922
Дата смерти18.11.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1922
Отец: Мезрин Егор Прокопьевич
Мать: Мезрина Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина (Зеленкина) Анна
Рождение ребёнка
02.02.1960
Сын: Мезрин Михаил
Мать ребёнка: Мезрина (Зеленкина) Анна
Рождение ребёнка
17.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезрина (Зеленкина) Анна
Смерть
18.11.1991