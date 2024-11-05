Мезрина Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрина Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Егор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Мезрин Егор Прокопьевич

Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Мезрин Иван Егорович

Отец ребёнка: Мезрин Егор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мезрин Николай Егорович

Отец ребёнка: Мезрин Егор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мезрин Александр Егорович

Отец ребёнка: Мезрин Егор Прокопьевич

Рождение ребёнка
15.11.1922

Сын: Мезрин Петр Егорович

Отец ребёнка: Мезрин Егор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мезрин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Мезрин Егор Прокопьевич

Смерть
1955

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