Мезрина Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Мезрин Егор Прокопьевич
Рождение ребёнка
25.10.1910
Сын: Мезрин Иван Егорович
Отец ребёнка: Мезрин Егор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Мезрин Егор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мезрин Александр Егорович
Отец ребёнка: Мезрин Егор Прокопьевич
Рождение ребёнка
15.11.1922
Сын: Мезрин Петр Егорович
Отец ребёнка: Мезрин Егор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Мезрин Егор Прокопьевич
Смерть
1955