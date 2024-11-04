Мезрин Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Мезрин Егор Прокопьевич
Мать: Мезрина Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Евдокия
Рождение ребёнка
1941
Сын: Мезрин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мезрина Евдокия
Рождение ребёнка
1943
Сын: Мезрин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Мезрина Евдокия
Смерть
Неизвестно