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Мезрин Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Мезрин Егор Прокопьевич

Мать: Мезрина Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Евдокия

Рождение ребёнка
1941

Сын: Мезрин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мезрина Евдокия

Рождение ребёнка
1943

Сын: Мезрин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Мезрина Евдокия

Смерть
Неизвестно

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