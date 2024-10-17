Велентей (Малукало) Евпраксия Макаровна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1893
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
04.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
05.10.1883 ст.
Отец ребёнка: Велентей Гордей Николаевич
Рождение ребёнка
18.12.1885 ст.
Сын: Велентей Даниил Гордеевич
Отец ребёнка: Велентей Гордей Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.1888 ст.
Дочь: Синюта (Велентей) Елена Гордеевна
Отец ребёнка: Велентей Гордей Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Велентей Василий Гордеевич
Отец ребёнка: Велентей Гордей Николаевич
Рождение ребёнка
04.10.1893 ст.
Сын: Велентей Сергей Гордеевич
Отец ребёнка: Велентей Гордей Николаевич
Смерть
После 1893