Велентей (Малукало) Евпраксия Макаровна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Велентей (Малукало) Евпраксия Макаровна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1893

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Малукало Макарий Иоакимович

Мать: Малукало Дарья Степановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1881 ст.

Муж: Велентей Гордей Николаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1883 ст.

Сын: Велентей Яков Гордеевич

Отец ребёнка: Велентей Гордей Николаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1885 ст.

Сын: Велентей Даниил Гордеевич

Отец ребёнка: Велентей Гордей Николаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.05.1888 ст.

Дочь: Синюта (Велентей) Елена Гордеевна

Отец ребёнка: Велентей Гордей Николаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Велентей Василий Гордеевич

Отец ребёнка: Велентей Гордей Николаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1893 ст.

Сын: Велентей Сергей Гордеевич

Отец ребёнка: Велентей Гордей Николаевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1893

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