Синюта (Велентей) Елена Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синюта (Велентей) Елена Гордеевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

18.05.1888 ст.

Дата смерти

После 1921

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1888 ст.

Отец: Велентей Гордей Николаевич

Мать: Велентей (Малукало) Евпраксия Макаровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Муж: Синюта Игнатий Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Казаки Андрей Григорьеич Биндюк, Корнилий Семёнович Синюта, Андрей Макарович Малукало, Даниил Гордеевич Велентей
Рождение ребёнка
04.12.1912 ст.

Дочь: Синюта Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Синюта Игнатий Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1916 ст.

Сын: Синюта Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Синюта Игнатий Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1917 ст.

Сын: Синюта Фёдор Игнатьевич

Отец ребёнка: Синюта Игнатий Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1921

Дочь: Синюта Ольга Игнатьевна

Отец ребёнка: Синюта Игнатий Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1921

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