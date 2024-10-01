Синюта (Велентей) Елена Гордеевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1888 ст.
Дата смертиПосле 1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1888 ст.
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
Казаки Андрей Григорьеич Биндюк, Корнилий Семёнович Синюта, Андрей Макарович Малукало, Даниил Гордеевич Велентей
Рождение ребёнка
04.12.1912 ст.
Дочь: Синюта Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Синюта Игнатий Андреевич
Рождение ребёнка
16.08.1916 ст.
Сын: Синюта Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Синюта Игнатий Андреевич
Рождение ребёнка
10.11.1917 ст.
Отец ребёнка: Синюта Игнатий Андреевич
Рождение ребёнка
04.11.1921
Дочь: Синюта Ольга Игнатьевна
Отец ребёнка: Синюта Игнатий Андреевич
Смерть
После 1921