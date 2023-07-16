Малукало Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Велентей Евпраксия Макаровна
Отец ребёнка: Малукало Макарий Иоакимович
Рождение ребёнка
08.04.1875 ст.
Сын: Малукало Василий Макарович
Отец ребёнка: Малукало Макарий Иоакимович
Рождение ребёнка
04.07.1878 ст.
Сын: Малукало Андрей Макарович
Отец ребёнка: Малукало Макарий Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно