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Малукало Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Велентей Евпраксия Макаровна

Отец ребёнка: Малукало Макарий Иоакимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.04.1875 ст.

Сын: Малукало Василий Макарович

Отец ребёнка: Малукало Макарий Иоакимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1878 ст.

Сын: Малукало Андрей Макарович

Отец ребёнка: Малукало Макарий Иоакимович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малукало Макарий Иоакимович

Смерть
Неизвестно