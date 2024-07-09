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Велентей Яков Гордеевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

05.10.1883 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1883 ст.

Отец: Велентей Гордей Николаевич

Мать: Велентей (Малукало) Евпраксия Макаровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
30.05.1910 ст.

Жена: Велентей (Кильдейчик) Анна Прокофьевна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.

Сын: Велентей Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Велентей (Кильдейчик) Анна Прокофьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1912 ст.

Сын: Велентей Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Велентей (Кильдейчик) Анна Прокофьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.09.1915 ст.

Сын: Велентей Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Велентей (Кильдейчик) Анна Прокофьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1917 ст.

Дочь: Велентей Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Велентей (Кильдейчик) Анна Прокофьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1917

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