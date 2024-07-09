Велентей Яков Гордеевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1883 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1883 ст.
Бракосочетание
30.05.1910 ст.
Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.
Сын: Велентей Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Велентей (Кильдейчик) Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
02.11.1912 ст.
Сын: Велентей Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Велентей (Кильдейчик) Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.09.1915 ст.
Сын: Велентей Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Велентей (Кильдейчик) Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.02.1917 ст.
Дочь: Велентей Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Велентей (Кильдейчик) Анна Прокофьевна
Смерть
После 1917