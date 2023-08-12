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Велентей Василий Гордеевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Велентей Гордей Николаевич

Мать: Велентей (Малукало) Евпраксия Макаровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
04.02.1921

Жена: Велентей Соломонида Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1921

Сын: Велентей Николай Васильевич

Мать ребёнка: Велентей Соломонида Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1923

Сын: Велентей Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Велентей Соломонида Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1927

Дочь: Велентей Мария Васильевна

Мать ребёнка: Велентей Соломонида Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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