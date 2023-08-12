Велентей Василий Гордеевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
04.02.1921
Рождение ребёнка
05.12.1921
Сын: Велентей Николай Васильевич
Мать ребёнка: Велентей Соломонида Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1923
Сын: Велентей Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Велентей Соломонида Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1927
Дочь: Велентей Мария Васильевна
Мать ребёнка: Велентей Соломонида Ивановна
Смерть
Неизвестно