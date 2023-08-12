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Велентей Соломонида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1921

Муж: Велентей Василий Гордеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1921

Сын: Велентей Николай Васильевич

Отец ребёнка: Велентей Василий Гордеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1923

Сын: Велентей Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Велентей Василий Гордеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1927

Дочь: Велентей Мария Васильевна

Отец ребёнка: Велентей Василий Гордеевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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