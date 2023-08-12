Велентей Соломонида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1921
Рождение ребёнка
05.12.1921
Сын: Велентей Николай Васильевич
Отец ребёнка: Велентей Василий Гордеевич
Рождение ребёнка
02.11.1923
Сын: Велентей Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Велентей Василий Гордеевич
Рождение ребёнка
13.11.1927
Дочь: Велентей Мария Васильевна
Отец ребёнка: Велентей Василий Гордеевич
Смерть
Неизвестно