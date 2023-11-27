Казакевич Наталья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1875 ст.
Дочь: Киселёва Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.
Дочь: Казакевич Устиния Фёдоровна
Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Казакевич Макар Фёдорович
Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Жгун Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
03.07.1889 ст.
Дочь: Иванова Лукерья Фёдоровна
Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно