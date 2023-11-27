Казакевич Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич Наталья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1875 ст.

Дочь: Киселёва Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Михайлович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.

Дочь: Казакевич Устиния Фёдоровна

Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Михайлович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Казакевич Макар Фёдорович

Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Михайлович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Жгун Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Михайлович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1889 ст.

Дочь: Иванова Лукерья Фёдоровна

Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Михайлович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казакевич Фёдор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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