Жгун (Казакевич) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Казакевич) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Казакевич Фёдор Михайлович

Мать: Казакевич Наталья Никитична

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Муж: Жгун Григорий Михайлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1908 ст.

Дочь: Жгун Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Михайлович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1911 ст.

Дочь: Жгун Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Михайлович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1914 ст.

Сын: Жгун Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Жгун Григорий Михайлович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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