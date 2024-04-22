Жгун (Казакевич) Анастасия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1908 ст.
Дочь: Жгун Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Жгун Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
12.03.1911 ст.
Дочь: Жгун Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Жгун Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
18.01.1914 ст.
Сын: Жгун Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Жгун Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно