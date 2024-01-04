Казакевич Макар Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
08.02.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1911 ст.
Сын: Казакевич Александр Макарович
Мать ребёнка: Казакевич (Гультяева) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
05.01.1913 ст.
Дочь: Казакевич Анна Макаровна
Мать ребёнка: Казакевич (Гультяева) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
26.04.1914 ст.
Дочь: Казакевич Пелагея Макаровна
Мать ребёнка: Казакевич (Гультяева) Пелагея Григорьевна
Смерть
Неизвестно