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Казакевич Макар Фёдорович

Место рождения

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Казакевич Фёдор Михайлович

Мать: Казакевич Наталья Никитична

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
08.02.1910 ст.

Жена: Казакевич (Гультяева) Пелагея Григорьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1911 ст.

Сын: Казакевич Александр Макарович

Мать ребёнка: Казакевич (Гультяева) Пелагея Григорьевна

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1913 ст.

Дочь: Казакевич Анна Макаровна

Мать ребёнка: Казакевич (Гультяева) Пелагея Григорьевна

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1914 ст.

Дочь: Казакевич Пелагея Макаровна

Мать ребёнка: Казакевич (Гультяева) Пелагея Григорьевна

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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