Казакевич (Гультяева) Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1911 ст.
Сын: Казакевич Александр Макарович
Отец ребёнка: Казакевич Макар Фёдорович
Рождение ребёнка
05.01.1913 ст.
Дочь: Казакевич Анна Макаровна
Отец ребёнка: Казакевич Макар Фёдорович
Рождение ребёнка
26.04.1914 ст.
Дочь: Казакевич Пелагея Макаровна
Отец ребёнка: Казакевич Макар Фёдорович
Смерть
Неизвестно