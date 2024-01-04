Казакевич (Гультяева) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич (Гультяева) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
08.02.1910 ст.

Муж: Казакевич Макар Фёдорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1911 ст.

Сын: Казакевич Александр Макарович

Отец ребёнка: Казакевич Макар Фёдорович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1913 ст.

Дочь: Казакевич Анна Макаровна

Отец ребёнка: Казакевич Макар Фёдорович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1914 ст.

Дочь: Казакевич Пелагея Макаровна

Отец ребёнка: Казакевич Макар Фёдорович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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