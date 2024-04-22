Киселёва (Казакевич) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Казакевич) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

21.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1875 ст.

Отец: Казакевич Фёдор Михайлович

Мать: Казакевич Наталья Никитична

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1901 ст.

Муж: Киселёв Сысой Тихонович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.

Дочь: Киселёва Марфа Сысоевна

Отец ребёнка: Киселёв Сысой Тихонович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1904 ст.

Сын: Киселёв Григорий Сысоевич

Отец ребёнка: Киселёв Сысой Тихонович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1910 ст.

Дочь: Киселёва Ольга Сысоевна

Отец ребёнка: Киселёв Сысой Тихонович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1912 ст.

Сын: Киселёв Михаил Сысоевич

Отец ребёнка: Киселёв Сысой Тихонович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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