Киселёва (Казакевич) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения21.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1875 ст.
Бракосочетание
24.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.
Дочь: Киселёва Марфа Сысоевна
Отец ребёнка: Киселёв Сысой Тихонович
Рождение ребёнка
07.08.1904 ст.
Сын: Киселёв Григорий Сысоевич
Отец ребёнка: Киселёв Сысой Тихонович
Рождение ребёнка
06.07.1910 ст.
Дочь: Киселёва Ольга Сысоевна
Отец ребёнка: Киселёв Сысой Тихонович
Рождение ребёнка
16.09.1912 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Сысой Тихонович
Смерть
Неизвестно