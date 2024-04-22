Киселёв Сысой Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Бракосочетание
24.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.
Дочь: Киселёва Марфа Сысоевна
Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.08.1904 ст.
Сын: Киселёв Григорий Сысоевич
Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.07.1910 ст.
Дочь: Киселёва Ольга Сысоевна
Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.09.1912 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно