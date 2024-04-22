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Киселёв Сысой Тихонович

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Киселёв Тихон Филиппович

Мать: Киселёва Екатерина Яковлевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1901 ст.

Жена: Киселёва Екатерина Фёдоровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.

Дочь: Киселёва Марфа Сысоевна

Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Фёдоровна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1904 ст.

Сын: Киселёв Григорий Сысоевич

Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Фёдоровна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1910 ст.

Дочь: Киселёва Ольга Сысоевна

Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Фёдоровна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1912 ст.

Сын: Киселёв Михаил Сысоевич

Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Фёдоровна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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