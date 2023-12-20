Киселёва Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти03.11.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселёв Тихон Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Киселёв Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
29.09.1871 ст.
Сын: Киселёв Харитон Тихонович
Отец ребёнка: Киселёв Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
19.10.1875 ст.
Сын: Киселёв Аверкий Тихонович
Отец ребёнка: Киселёв Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
08.06.1878 ст.
Дочь: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна
Отец ребёнка: Киселёв Тихон Филиппович
Смерть
03.11.1904 ст.