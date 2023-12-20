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Киселёва Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

03.11.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Пётр Тихонович

Отец ребёнка: Киселёв Тихон Филиппович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Тихон Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Киселёв Сысой Тихонович

Отец ребёнка: Киселёв Тихон Филиппович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.09.1871 ст.

Сын: Киселёв Харитон Тихонович

Отец ребёнка: Киселёв Тихон Филиппович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1875 ст.

Сын: Киселёв Аверкий Тихонович

Отец ребёнка: Киселёв Тихон Филиппович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1878 ст.

Дочь: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна

Отец ребёнка: Киселёв Тихон Филиппович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
03.11.1904 ст.
Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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