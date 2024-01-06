Иванова (Казакевич) Лукерья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Казакевич) Лукерья Фёдоровна

Место рождения

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

03.07.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1889 ст.

Отец: Казакевич Фёдор Михайлович

Мать: Казакевич Наталья Никитична

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
01.05.1911 ст.

Муж: Иванов Прохор Васильевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1913 ст.

Сын: Иванов Александр Прохорович

Отец ребёнка: Иванов Прохор Васильевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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