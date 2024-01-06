Иванова (Казакевич) Лукерья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения03.07.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1889 ст.
Бракосочетание
01.05.1911 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1913 ст.
Сын: Иванов Александр Прохорович
Отец ребёнка: Иванов Прохор Васильевич
Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно