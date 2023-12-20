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Иванов Прохор Васильевич

Место рождения

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

25.07.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1885 ст.

Отец: Иванов Василий Иванович

Мать: Иванова Мария Фёдоровна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
01.05.1911 ст.

Жена: Иванова (Казакевич) Лукерья Фёдоровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1913 ст.

Сын: Иванов Александр Прохорович

Мать ребёнка: Иванова (Казакевич) Лукерья Фёдоровна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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