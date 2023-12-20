Иванов Прохор Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.07.1885 ст.
Отец: Иванов Василий Иванович
Мать: Иванова Мария Фёдоровна
Бракосочетание
01.05.1911 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1913 ст.
Сын: Иванов Александр Прохорович
Мать ребёнка: Иванова (Казакевич) Лукерья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно