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Иванова Мария Фёдоровна

Место рождения

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1875 ст.

Муж: Иванов Василий Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1877 ст.

Сын: Иванов Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1881 ст.

Дочь: Иванова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1885 ст.

Сын: Иванов Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1890 ст.

Сын: Иванов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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