Иванова Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Бракосочетание
26.01.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1877 ст.
Сын: Иванов Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1881 ст.
Дочь: Иванова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1885 ст.
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1890 ст.
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно