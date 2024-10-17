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Маремьяна Гаврилова

Место рождения

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1800

Дата смерти

14.03.1835

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Гаврила Иванов

Мать: Авдотья Петрова

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
02.05.1815

Муж: Артамон Григорьев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Артамонов Василий

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Федора Артамонова

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1825

Дочь: Дарья Артамонова

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1827

Сын: Григорий Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Павел Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1831

Сын: Афанасий Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1833

Сын: Федор Артамонова

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Смерть
14.03.1835
Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Причина смерти: от чахотки

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