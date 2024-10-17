Маремьяна Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти14.03.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Гаврила Иванов
Мать: Авдотья Петрова
Бракосочетание
02.05.1815
Муж: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Артамонов Василий
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Федора Артамонова
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
15.03.1825
Дочь: Дарья Артамонова
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
15.01.1827
Сын: Григорий Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Павел Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
21.02.1831
Сын: Афанасий Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
29.05.1833
Сын: Федор Артамонова
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Смерть
14.03.1835
Причина смерти: от чахотки