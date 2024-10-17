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Григорий Артамонов

Место рождения

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

15.01.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1827

Отец: Артамон Григорьев

Мать: Маремьяна Гаврилова

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
28.01.1845

Жена: Артамонова Настасья Александрова

Рождение ребёнка
19.07.1849

Дочь: Марфа Артамонова

Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.09.1850

Дочь: Фекла Григорьева

Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.04.1853

Сын: Филимон Григорьев

Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.06.1854

Сын: Тихон Григорьев

Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.06.1859

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Настасья Григорьева

Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Артамонов Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова

Смерть
Неизвестно

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