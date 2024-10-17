Григорий Артамонов
Место рождения
Дата рождения15.01.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1827
Отец: Артамон Григорьев
Мать: Маремьяна Гаврилова
Бракосочетание
28.01.1845
Рождение ребёнка
19.07.1849
Дочь: Марфа Артамонова
Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова
Рождение ребёнка
18.09.1850
Дочь: Фекла Григорьева
Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова
Рождение ребёнка
01.04.1853
Сын: Филимон Григорьев
Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова
Рождение ребёнка
12.06.1854
Сын: Тихон Григорьев
Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова
Рождение ребёнка
05.06.1859
Дочь: Агрипина Григорьева
Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Настасья Григорьева
Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Артамонов Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Артамонова Настасья Александрова
Смерть
Неизвестно