Артамонова Настасья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова Настасья Александрова

Место рождения

Вотчина помещика Павла Шапырева сельцо Афонасьево Романовского уезда

Дата рождения

1828

Дата смерти

07.12.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1845

Муж: Григорий Артамонов

Рождение ребёнка
19.07.1849

Дочь: Марфа Артамонова

Отец ребёнка: Григорий Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.09.1850

Дочь: Фекла Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.04.1853

Сын: Филимон Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.06.1854

Сын: Тихон Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.06.1859

Дочь: Агрипина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Настасья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Артамонов

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Артамонов

Рождение ребёнка
1868

Сын: Артамонов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Артамонов

Смерть
07.12.1914
Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от преклонности лет | от преклонности лет
Похороны
09.12.1914

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