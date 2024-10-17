Артамонова Настасья Александрова
Место рожденияВотчина помещика Павла Шапырева сельцо Афонасьево Романовского уезда
Дата рождения1828
Дата смерти07.12.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1845
Муж: Григорий Артамонов
Рождение ребёнка
19.07.1849
Дочь: Марфа Артамонова
Отец ребёнка: Григорий Артамонов
Рождение ребёнка
18.09.1850
Дочь: Фекла Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Артамонов
Рождение ребёнка
01.04.1853
Сын: Филимон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Артамонов
Рождение ребёнка
12.06.1854
Сын: Тихон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Артамонов
Рождение ребёнка
05.06.1859
Дочь: Агрипина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Артамонов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Настасья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Артамонов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Артамонов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Артамонов Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Артамонов
Смерть
07.12.1914
Причина смерти: от преклонности лет | от преклонности лет
Похороны
09.12.1914