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Гаврила Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

08.03.1813

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Иван Андреев

Мать: Федора Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Маремьяна Гаврилова

Мать ребёнка: Авдотья Петрова

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
1808

Жена: Афимья Алексеева

Рождение ребёнка
24.11.1809

Дочь: Катерина Гаврилова

Мать ребёнка: Афимья Алексеева

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Степан Гаврилов

Мать ребёнка: Афимья Алексеева

Смерть
08.03.1813
Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
Неизвестно

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