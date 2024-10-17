Гаврила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти08.03.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Иван Андреев
Мать: Федора Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Маремьяна Гаврилова
Мать ребёнка: Авдотья Петрова
Бракосочетание
1808
Жена: Афимья Алексеева
Рождение ребёнка
24.11.1809
Дочь: Катерина Гаврилова
Мать ребёнка: Афимья Алексеева
Рождение ребёнка
1812
Сын: Степан Гаврилов
Мать ребёнка: Афимья Алексеева
Смерть
08.03.1813
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
Неизвестно