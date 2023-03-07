Наумышева (Аксëнова) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумышева (Аксëнова) Прасковья Степановна

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Место рождения

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.11.1893

Дата смерти

01.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1893

Отец: Аксёнов Степан Афанасьевич

Мать: Аксёнова Евдокия Петровна

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.10.1914

Муж: Ермаков Никита Иванович

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Никита Иванович

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Развод
Около 1917

Муж: Ермаков Никита Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1923

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Наумышев Василий Алексеевич

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Наумышев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Наумышев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Наумышев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Наумышев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.03.1939

Сын: Наумышев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Наумышев Василий Алексеевич

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойня

Отец ребёнка: Ермаков Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма

Отец ребёнка: Наумышев Василий Алексеевич

Смерть
01.05.1972
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
погост Шоборово Кадуйского района Вологодской области
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