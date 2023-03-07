Наумышева (Аксëнова) Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения12.11.1893
Дата смерти01.05.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1893
Бракосочетание
29.10.1914
Рождение ребёнка
27.10.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Никита Иванович
Развод
Около 1917
Рождение ребёнка
06.11.1923
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Наумышев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Наумышев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Наумышев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Наумышев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Наумышев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.03.1939
Сын: Наумышев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Наумышев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойня
Отец ребёнка: Ермаков Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма
Отец ребёнка: Наумышев Василий Алексеевич
Смерть
01.05.1972
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
погост Шоборово Кадуйского района Вологодской области