Наумышев Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти24.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
09.04.1960
Сын: Наумышев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Наумышева Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1966
Сын: Наумышев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Наумышева Людмила Ивановна
Ширьево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1985
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
кладбище дер. Ямышево Кадуйский район Вологодская область