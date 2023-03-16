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Наумышев Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

24.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Наумышев Василий Алексеевич

Мать: Наумышева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
09.04.1960

Сын: Наумышев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Наумышева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1966

Сын: Наумышев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Наумышева Людмила Ивановна

Ширьево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумышева Людмила Ивановна

Смерть
24.11.1985
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
кладбище дер. Ямышево Кадуйский район Вологодская область
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