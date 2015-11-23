Наумышев Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумышев Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1960

Дата смерти

23.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1960

Отец: Наумышев Алексей Васильевич

Мать: Наумышева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.11.2015
Похороны
Неизвестно
кладбище дер. Ямышево Кадуйский район Вологодская область
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