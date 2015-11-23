Наумышев Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1960
Дата смерти23.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.11.2015
Похороны
Неизвестно
кладбище дер. Ямышево Кадуйский район Вологодская область