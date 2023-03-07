Ермаков Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1914
Рождение ребёнка
27.10.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумышева Прасковья Степановна
Развод
Около 1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойня
Мать ребёнка: Наумышева Прасковья Степановна
Смерть
Неизвестно