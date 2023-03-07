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Ермаков Никита Иванович

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Место рождения

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.10.1914

Жена: Наумышева Прасковья Степановна

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумышева Прасковья Степановна

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Развод
Около 1917

Жена: Наумышева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойня

Мать ребёнка: Наумышева Прасковья Степановна

Смерть
Неизвестно
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