(Наумышева) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумышева) Лидия Васильевна

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Место рождения

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.11.1923

Дата смерти

26.05.1997

Пол

Женский

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1923

Отец: Наумышев Василий Алексеевич

Мать: Наумышева Прасковья Степановна

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никуличев Александр Степанович

Маза, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никуличев Александр Степанович

Заяцкое, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.05.1997
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
погост Шоборово Кадуйского района Вологодской области
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