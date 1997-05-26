(Наумышева) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1923
Дата смерти26.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1923
Рождение ребёнка
27.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никуличев Александр Степанович
Маза, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никуличев Александр Степанович
Заяцкое, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.05.1997
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
погост Шоборово Кадуйского района Вологодской области