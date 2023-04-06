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Никуличев Александр Степанович

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Место рождения

Дильские, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.04.1918

Дата смерти

03.09.1961

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

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Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1918

Отец: Никуличев Степан Михаилович

Мать: Никуличева Федосья Александровна

Дильские, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Никуличев Николай Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия Васильевна

Маза, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия Васильевна

Заяцкое, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.09.1961
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