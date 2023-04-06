Никуличев Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения10.04.1918
Дата смерти03.09.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1918
Рождение ребёнка
1939
Сын: Никуличев Николай Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия Васильевна
Маза, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия Васильевна
Заяцкое, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.09.1961