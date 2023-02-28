Иван ст
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Гавриил (Иванов)
Мать: Мария Фадеева
Бракосочетание
03.02.1884
Жена: Параскева Косьмина
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1885
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
10.10.1887
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
16.06.1890
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
19.02.1893
Дочь: Марина Иоаннова
Мать ребёнка: Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
04.06.1894
Сын: Илларион Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
14.09.1896
Дочь: Ефимия Иоаннова
Мать ребёнка: Параскева Косьмина
Бракосочетание
02.02.1898
Жена: Васса Аврамова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1899
Дочь: Федора Иоаннова
Мать ребёнка: Васса Аврамова
Рождение ребёнка
06.02.1899
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Васса Аврамова
Рождение ребёнка
1899
Сын: Николай Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
05.05.1900
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Васса Аврамова
Рождение ребёнка
03.01.1903
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Васса Аврамова
Смерть
Неизвестно