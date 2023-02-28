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Иван ст

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Гавриил (Иванов)

Мать: Мария Фадеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1884

Жена: Параскева Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1885

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Параскева Косьмина

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1887

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Параскева Косьмина

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1890

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Параскева Косьмина

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1893

Дочь: Марина Иоаннова

Мать ребёнка: Параскева Косьмина

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1894

Сын: Илларион Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Косьмина

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1896

Дочь: Ефимия Иоаннова

Мать ребёнка: Параскева Косьмина

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1898

Жена: Васса Аврамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1899

Дочь: Федора Иоаннова

Мать ребёнка: Васса Аврамова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1899

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Васса Аврамова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Николай Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Косьмина

Рождение ребёнка
05.05.1900

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Васса Аврамова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Васса Аврамова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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