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Мария Фадеева

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.07.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1845

Отец: Капитанов Фадей (Федос Федосов)

Мать: Параскева Андреева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.02.1864

Муж: Гавриил (Иванов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1871

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1874

Сын: Мартин Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1875

Сын: Иоанн мл

Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1876

Дочь: Акилина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1879

Сын: Тимофей Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1880

Сын: Арсений Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1883

Сын: Фёдор Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1886

Сын: Тит Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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