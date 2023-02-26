Мария Фадеева
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.07.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
23.07.1845
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.02.1864
Муж: Гавриил (Иванов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)
Рождение ребёнка
31.07.1871
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)
Рождение ребёнка
13.04.1874
Сын: Мартин Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)
Рождение ребёнка
20.05.1875
Сын: Иоанн мл
Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)
Рождение ребёнка
28.05.1876
Дочь: Акилина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)
Рождение ребёнка
18.02.1879
Сын: Тимофей Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)
Рождение ребёнка
24.10.1880
Сын: Арсений Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)
Рождение ребёнка
01.06.1883
Сын: Фёдор Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)
Рождение ребёнка
29.03.1886
Сын: Тит Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил (Иванов)
Смерть
Неизвестно