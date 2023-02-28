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Василий Гаврилов

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

31.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1871

Отец: Гавриил (Иванов)

Мать: Мария Фадеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Анна Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1898

Сын: Ермократ Васильев

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1900

Сын: Сергей Васильев

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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