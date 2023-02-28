Василий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения31.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1871
Отец: Гавриил (Иванов)
Мать: Мария Фадеева
Бракосочетание
30.01.1894
Жена: Анна Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1898
Сын: Ермократ Васильев
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
06.07.1900
Сын: Сергей Васильев
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно